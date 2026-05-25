L'attrice ha descritto la relazione con il suo primo marito come caratterizzata da violenze e soprusi, che l'hanno portata a scappare. Nel corso dell'intervista, ha anche parlato delle sue relazioni con Alain Delon e Gianni Agnelli. La testimonianza si concentra su eventi della sua vita privata, senza approfondire altri aspetti o motivazioni legati a tali rapporti.

O spite di Da noi. a ruota libera, Dalila Di Lazzaro ha raccontato la relazione tormentata con il suo primo marito, segnata da violenze e soprusi che l’hanno spinta a fuggire per salvarsi. Accanto a Francesca Fialdini, l’attrice si è aperta sulla sua gioventù, l’addio a Udine, e gli amori che hanno segnato la sua vita. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta. guarda le foto Un primo amore violento. « Una notte mio marito mi ha tirato un posacenere addosso e quella sera ho deciso di scappare» ha raccontato con grande lucidità Di Lazzaro. Un episodio che ha segnato il momento della svolta. « Non volevo più fare quella vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle violenze del primo marito agli amori con Alain Delon e Gianni Agnelli: il racconto dell’attrice a "Da noi… a ruota libera"

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