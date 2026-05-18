Francesca Fialdini, nella puntata di Da noi. a ruota libera di domenica 17 maggio, ha intervistato due grandi donne, Rosanna Banfi che ha parlato del suo rapporto con il padre Lino, e Fiordaliso che ha raccontato la disavventura vissuta in Australia con sua sorella, dove ha rischiato di essere arrestata. Francesca Fialdini, il rapporto tra Lino Banfi e la figlia Rosanna. Rosanna Banfi, ospite a Da noi. a ruota libera, ha raccontato a Francesca Fialdini cosa significa vivere da “figlia d’arte”, svelando alcuni retroscena di Lino come padre. “Magari da Lino non ve l’aspettate, ma come padre è stato sempre serioso, con me perlomeno. Mi ha aiutato tanto nel lavoro e nella carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da noi… a ruota libera, Rosanna Banfi e Fiordaliso: il racconto di due donne speciali

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