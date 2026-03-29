Da noi a ruota libera Paolo Conticini | Dormo con il mio orsacchiotto Gigi

Durante la puntata del 29 marzo di ‘Da noi… a ruota libera’ su Rai1, l’attore è stato ospite e ha condiviso che dorme con il suo orsacchiotto di nome Gigi. La conduttrice Francesca Fialdini ha condotto il programma, in cui sono stati affrontati vari argomenti. La conversazione si è concentrata anche su aspetti della vita privata dell’attore, senza ulteriori dettagli.

Paolo Conticini è stato ospite della puntata del 29 marzo di ‘Da noi. a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Nel corso dell’intervista, l’attore ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e professionale, tra cui il legame con un oggetto a lui caro: «È il mio orsacchiotto, si chiama Gigi. Dorme sempre accanto a me, sul mio comodino. Io e lui non ci separiamo mai. Mi è stato regalato dai miei genitori e rappresenta tutta la mia vita. Conosce tutti i miei segreti ma non dice niente». Spazio anche all’attualità televisiva, con un commento sulla seconda puntata di Canzonissima, andata in onda ieri sera 28 marzo: «Io avrei votato Fausto Leali con “Almeno tu nell’universo”, perché sono un romanticone». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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