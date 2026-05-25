Il 12 agosto 2026 è previsto un evento astronomico che si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Liguria, Milano e Torino. Durante questa sera, il cielo offrirà uno spettacolo particolare, visibile in molte località del paese. La copertura del cielo e le condizioni di visibilità variano tra le diverse aree, e sono stati forniti consigli per osservare al meglio l’evento. La mappa delle città mostra i punti con la maggiore copertura per assistere allo spettacolo celeste.

I l 12 agosto 2026 non sarà una sera d’estate come le altre: il cielo, infatti, metterà in scena uno spettacolo straordinario, di quelli che capitano poche volte nell’arco di una vita. Un’eclissi solare totale tornerà a solcare i cieli europei con un’intensità che non si registrava da vent’anni e, sebbene la fascia di buio assoluto toccherà da vicino la Groenlandia, l’Islanda e il nord della Spagna, anche l’Italia avrà un posto d’onore in platea. Sarà un’occasione unica per riscoprire il fascino del cielo anche senza muoversi da casa. La “Superluna Rossa” incanta il mondo: le immagini più belle dell’eclissi X Eclissi solare 12 agosto 2026, nel pieno dell’estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle spiagge della Liguria fino ai tetti di Milano e Torino, ecco la mappa delle città italiane con la maggiore copertura e i consigli per vederla al meglio

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