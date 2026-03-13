Dai paesaggi dei crochi in Abruzzo ai campi di lavanda di Sale San Giovanni, passando per i giardini botanici delle città, la primavera si manifesta in molteplici forme. Questa stagione porta con sé fioriture colorate e spazi verdi che si aprono tra le vie urbane e i luoghi di campagna, offrendo un’esplosione di vita e di colori. La natura si risveglia e invita a scoprire i suoi molteplici volti.

«V orrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi». Pablo Neruda non aveva dubbi: la primavera è veramente uno spettacolo che toglie il fiato. Proprio come un amore travolgente, bello e appena nato. L’inverno sta per finire, le giornate si allungano, l’aria diventa più frizzantina e i primi fiori iniziano a sbocciare nei giardini, nei parchi e nei campi. Le fioriture primaverili sono alle porte, e cosa c’è di più bello da contemplare? Almeno per chi non è allergico alle graminacee. In tutta Italia, tra città, montagne e laghi, esistono luoghi in cui la primavera esplode regalando spettacoli naturali unici e suggestivi. Dai ciliegi in fiore ai campi di lavanda, dai crochi di montagna ai giardini botanici, ecco una piccola guida per scoprire dove ammirare — e innamorarsi — delle fioriture più belle del Paese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai crochi dell’Abruzzo ai campi di lavanda di Sale San Giovanni fino ai giardini botanici delle città: una guida per vivere al meglio lo spettacolo della primavera

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