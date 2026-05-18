Il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio sono arrivati al cimitero militare, entrando dal secondo ingresso mentre una scorta di auto ufficiali e moto della polizia precedeva il loro arrivo. La visita è stata in occasione del ricordo delle vittime, con i due esponenti che si sono fermati presso le tombe dei familiari delle persone decedute. Durante l’evento, entrambi hanno rivolto parole di apprezzamento ai sanitari per il loro impegno.

Entrano dal secondo ingresso del Maggiore, la carovana di auto blu anticipata dalle moto della polizia. Sono le 13.03 e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assieme alla premier Giorgia Meloni, scortati da un contingente di polizia, salgono fino al decimo piano, dove si trova la Terapia Intensiva. Qui, in due stanze, sono ricoverati moglie e marito, entrambi 55 anni, vittime del terrificante investimento di sabato pomeriggio a Modena. Lui da ieri pomeriggio non è più in immediato pericolo di vita; lei presenta diversi traumi e, benché le sue condizioni siano in lento miglioramento, il suo quadro resta comunque critico e la sua vita appesa a un filo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattarella e Meloni al Maggiore. La visita ai figli delle vittime: "I sanitari hanno dato il meglio"

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