Dalle Comunali alle Politiche per la destra la parola d’ordine è pareggio

Dopo le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, nessuna delle due coalizioni ottiene una vittoria netta. Nonostante oltre 6,6 milioni di italiani abbiano votato, le forze di maggioranza e opposizione a Roma dichiarano di aver raggiunto un risultato di pareggio. Le elezioni sono considerate le ultime prima delle Politiche del 2027, ma non si registra un chiaro mandato politico. La discussione si concentra sulla mancanza di una vittoria decisiva per entrambe le parti.

La parola d’ordine è pareggio. Malgrado gli oltre 6,6 milioni di italiani al voto, maggioranza e opposizione a Roma faticano a dare un significato politico alle Comunali del 24 e 25 maggio, probabilmente le ultime elezioni prima delle Politiche del 2027. Tra i palazzi della politica nessuno intravede possibilità di cogliere segni precursori del mood elettorale in vista del voto nazionale. Seppur importanti, tra i quasi 900 Comuni al voto, solo 18 sono capoluoghi – due di Regione: Venezia e Reggio Calabria – e circa 700 hanno meno di 15 mila abitanti. Due i capoluoghi di Regione al voto: Venezia e Reggio Calabria. Venezia e Reggio Calabria: obiettivo 1 a 1. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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