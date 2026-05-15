Resilienza parola d’ordine svolta a Palazzo Chigi | dall’energia alla salute alle banche ecco cosa cambia su servizi e operatori
A Palazzo Chigi si sono apportate modifiche significative in diversi settori, tra cui energia, salute e banche, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le modalità di intervento degli operatori. Nel settore della sicurezza, il termine adottato è passato da semplice protezione a resilienza, indicando un’attenzione più ampia alla capacità di affrontare e superare eventi avversi. Questi cambiamenti coinvolgono procedure e strategie per rafforzare la risposta alle emergenze e garantire continuità operativa.
Nel campo della sicurezza il concetto centrale non è più soltanto la «protezione», ma la « resilienza ». Proteggere significa tentare di impedire un attacco o un’interruzione. Essere resilienti, invece, vuol dire garantire continuità anche quando quell’attacco o quella interruzione si verificano. Limitandone l’impatto e assicurando il rapido ritorno alla piena operatività dei servizi essenziali. Prima seduta del Comitato interministeriale per la resilienza. È in questo quadro che a Palazzo Chigi è avvenuto l’insediamento del Comitato interministeriale per la resilienza, passaggio chiave dell’attuazione italiana della direttiva europea sulla « Critical Entities Resilience »( CER ). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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