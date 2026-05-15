Resilienza parola d’ordine svolta a Palazzo Chigi | dall’energia alla salute alle banche ecco cosa cambia su servizi e operatori

A Palazzo Chigi si sono apportate modifiche significative in diversi settori, tra cui energia, salute e banche, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le modalità di intervento degli operatori. Nel settore della sicurezza, il termine adottato è passato da semplice protezione a resilienza, indicando un’attenzione più ampia alla capacità di affrontare e superare eventi avversi. Questi cambiamenti coinvolgono procedure e strategie per rafforzare la risposta alle emergenze e garantire continuità operativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui