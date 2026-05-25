Dall’antica Roma fino al gioco di ruolo contemporaneo | a Numana arriva Games in time

NUMANA- Per due giorni Numana si trasformerà in un grande spazio dedicato al gioco: il 30 e 31 maggio arriva “GAMES IN TIME” con un percorso diffuso tra piazze e vie del borgo. L’iniziativa, in programma dalle 17 alle 23, propone un viaggio nella cultura ludica, dall’antica Roma fino al gioco di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Ludus Coriovalli | Ancient Roman board game | Rules determined by AI!

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