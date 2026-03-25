Sora Comunicare senza smartphone | messaggi dall’antica Roma

Il Comune di Sora ha avviato un laboratorio dedicato ai giovani dai 11 anni, inserito nel progetto “Mani giovani. Laboratori artigianali e sperimentazioni creative” promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’iniziativa si intitola “Comunicare senza smartphone: messaggi dall’antica Roma” ed è stata organizzata su proposta del Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

Il Comune di Sora promuove, nell’ambito dei laboratori “Mani giovani. Laboratori artigianali e sperimentazioni creative” del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un’attività didattica rivolta ai ragazzi a partire dagli 11 anni, su impulso del Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio.Il laboratorio, realizzato dal Museo della Media Valle del Liri in collaborazione con l’associazione Lestrigonia APS, propone un percorso educativo alla scoperta delle modalità di comunicazione nell’antica Roma.Dopo una breve visita al museo, i partecipanti potranno approfondire, attraverso attività pratiche, i principali strumenti e sistemi comunicativi del mondo romano: dalla comunicazione orale nei luoghi pubblici alla scrittura su tavolette cerate e papiri, fino al ruolo dei messaggeri e degli annunci ufficiali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, "Comunicare senza smartphone: messaggi dall’antica Roma" Articoli correlati Perché si indossa intimo rosso a Capodanno? Dall’antica Roma al Medioevo, le origini del rituale “scaramantico” e i modelli di tendenza per l’ultimo dell’annoLa nostra selezione dal mondo del lusso ai piccoli brand di lingerie "di nicchia", passando per i marchi iconici in fatto di intimo donna «Essere... Cina: messaggi satellitari d’emergenza con BeiDou, sfida a SpaceX. Operativo da febbraio 2026 per 60 smartphone.La Cina ha lanciato un servizio di messaggistica satellitare, simile alla tecnologia Direct to Cell (DTC) di SpaceX, sfruttando il sistema di...