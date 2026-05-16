Il turismo in camper sta vivendo un momento di crescita in Italia, che si conferma al primo posto in Europa per questa forma di vacanza all’aperto. Sempre più persone scelgono di spostarsi con veicoli attrezzati, considerandola un’alternativa praticata come stile di vita. La diffusione di questa tendenza si registra in modo evidente, con un aumento del numero di camper in circolazione e di strutture dedicate al settore. La crescita riguarda sia il mercato che l’interesse dei viaggiatori, che optano per questa modalità di vacanza.

La vacanza in camper è in costante sviluppo, l’Italia è al primo posto in Europa per questo tipo particolare di turismo all’aria aperta che rappresenta per molti una scelta di vita. "Il settore del camper e in generale dei veicoli ricreazionali impatta in modo importante nel turismo outdoor – spiega Sabrina Talarico, esperta in comunicazione turistica e marketing territoriale, ufficio stampa fiere di settore e il Salone internazionale del Camper di Parma –. Stiamo parlando di un valore economico complessivo in Italia di 8,5 miliardi di euro e di un posizionamento che ci vede terzo produttore d’Europa, con 8.000 addetti diretti e indiretti, 7936 immatricolazioni nel 2025 e un ritmo di crescita diciotto volte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Comparto in crescita. L’eccellenza italiana alla conquista d’Europa

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