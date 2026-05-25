Urne riaperte fino alle 15 | già eletti tre sindaci in provincia che correvano da soli

Notizia in breve

Le operazioni di voto sono riprese questa mattina alle 7 e si concluderanno alle 15. In alcuni Comuni, i cittadini hanno già eletto i loro sindaci, poiché tre candidati che correvano da soli sono stati confermati senza bisogno di ballottaggio. I seggi sono stati aperti puntualmente e si aspettano ancora le votazioni in altri centri della provincia.