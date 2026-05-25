Dalla teoria al cantiere Cna premia la nautica del futuro | nasce Argo 52 una vela per la Grecia Ionica

Venerdì scorso, nella sede provinciale Cna, si è svolta la cerimonia di presentazione e premiazione dei progetti sviluppati nel corso “Tecnico di progettazione per il prodotto nautico sostenibile”. Tra i progetti premiati, spicca Argo 52, una vela progettata per la Grecia Ionica. La nautica del futuro viene così riconosciuta attraverso questa iniziativa, che collega la teoria alla realizzazione concreta in cantiere.

Si è tenuta venerdì scorso nella sede provinciale Cna la cerimonia di presentazione e premiazione dei progetti sviluppati nel corso “Tecnico di progettazione per il prodotto nautico sostenibile”. L’incontro è stato aperto da Franco Napolitano, intervenuto nella duplice veste di direttore generale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La vela del futuro nasce tra i banchi di scuola

Dalla teoria al lievito madre: 31 studenti scoprono il futuro del FoodTrentuno studenti del master dell'Università di Bolzano hanno visitato i laboratori di Puratos a Parma, esplorando le applicazioni pratiche della...