Dalla spiaggia della Foce al Monte Fasce | i volontari Plastic Free liberano Genova da 600 kg di rifiuti

Da genovatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I volontari di Plastic Free hanno raccolto circa 600 chili di rifiuti tra la spiaggia della Foce e il Monte Fasce, durante un'operazione di pulizia ambientale. L'intervento si è svolto in più zone della città, coinvolgendo numerosi partecipanti. L'associazione continua con gli appuntamenti per sensibilizzare sull'inquinamento da plastica e ha stipulato un accordo con il Comune per promuovere iniziative simili.

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Proseguono gli appuntamenti Plastic Free dedicati alla pulizia ambientale. L'associazione di volontariato si batte per informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica è attiva da tempo nella nostra città e ha firmato un protocollo d'intesa con il Comune, per una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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