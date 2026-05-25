Dalla spiaggia della Foce al Monte Fasce | i volontari Plastic Free liberano Genova da 600 kg di rifiuti

Notizia in breve

I volontari di Plastic Free hanno raccolto circa 600 chili di rifiuti tra la spiaggia della Foce e il Monte Fasce, durante un'operazione di pulizia ambientale. L'intervento si è svolto in più zone della città, coinvolgendo numerosi partecipanti. L'associazione continua con gli appuntamenti per sensibilizzare sull'inquinamento da plastica e ha stipulato un accordo con il Comune per promuovere iniziative simili.