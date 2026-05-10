Plastic Free in azione a Villa San Giovanni | rimossi 250 chili di rifiuti dalla spiaggia di Porticello
A Villa San Giovanni, volontari e cittadini si sono riuniti per un’operazione di pulizia sulla spiaggia di Porticello, rimuovendo circa 250 chili di rifiuti. L’iniziativa, promossa dall’associazione Plastic Free Onlus, ha visto una partecipazione significativa da parte della comunità locale, che si è impegnata nel raccogliere i materiali abbandonati lungo la battigia. La giornata si è conclusa con la spiaggia più pulita e un’attenzione maggiore al problema dei rifiuti.
Grande partecipazione attiva da parte della cittadinanza di Villa San Giovanni all’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus sulla spiaggia di Porticello.L’evento di sabato scorso dedicato alla sensibilizzazione ambientale ha visto protagonisti volontari e realtà locali unite da un forte spirito.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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