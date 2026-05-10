Plastic Free in azione a Villa San Giovanni | rimossi 250 chili di rifiuti dalla spiaggia di Porticello

A Villa San Giovanni, volontari e cittadini si sono riuniti per un’operazione di pulizia sulla spiaggia di Porticello, rimuovendo circa 250 chili di rifiuti. L’iniziativa, promossa dall’associazione Plastic Free Onlus, ha visto una partecipazione significativa da parte della comunità locale, che si è impegnata nel raccogliere i materiali abbandonati lungo la battigia. La giornata si è conclusa con la spiaggia più pulita e un’attenzione maggiore al problema dei rifiuti.

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