Venerdì 29 maggio si preannuncia come una giornata difficile per diversi settori, tra cui scuole, trasporti locali, autostrade e ospedali. Sono previste possibili interruzioni o disagi che coinvolgono più servizi pubblici e infrastrutture. La giornata potrebbe vedere cancellazioni di corse, blocchi stradali o riduzioni di servizi sanitari. Le autorità hanno avvisato cittadini e utenti di pianificare con anticipo spostamenti e attività, in considerazione delle eventuali criticità programmate per quella data.

I l prossimo venerdì 29 maggio, rischia di trasformarsi in una giornata decisamente complessa: lo sciopero generale indetto da diversi sindacati, che toccherà moltissimi settori, dai trasporti alla scuola, fino alla sanità, rischia di intralciare fortemente i programmi quotidiani dei cittadini, compresi i tanti che si sono organizzati per andare via qualche giorno in occasione del ponte del 2 giugno. Viaggi di primavera: l’ispirazione dalle città più accoglienti al mondo nel 2026 X Sciopero generale, treni a rischio fin dal giovedì sera. Per chi viaggia in treno per lavoro, per tornare a casa e anche per chi ha pronto il biglietto per la prima fuga estiva complice la Festa della Repubblica, l’attenzione deve rimanere alta già dalla serata precedente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla scuola, ai trasporti locali, fino alle autostrade e agli ospedali: come orientarsi

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