Dalla Polonia all’Ucraina | il chirurgo perugino Luigi Marano premiato da Wiley per il coraggio nella ricerca

Un chirurgo italiano, operante in Polonia e Ucraina, è stato premiato da Wiley per il suo contributo alla ricerca. Ha svolto attività chirurgiche in Europa e ha formato studenti di medicina nelle università ucraine, anche durante il conflitto armato. La sua attività include interventi chirurgici e insegnamento, mantenendo un impegno continuativo nel settore medico. Il riconoscimento evidenzia il suo ruolo di supporto alla formazione medica in zone di crisi.

Dalle sale operatorie europee alle aule universitarie ucraine, continuando a formare giovani medici anche durante il conflitto. Per questo impegno il chirurgo Luigi Marano, perugino di adozione, ha ricevuto il Research Heroes Prize 2025 assegnato dall’editore scientifico internazionale Wiley. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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