Dall’Umbria a Vienna | videomaker perugino premiato agli Austrian Wedding Awards

Un videomaker umbro, Lorenzo Tobia, ha ricevuto una medaglia di bronzo nella categoria “Videografia” agli Austrian Wedding Awards 2026. La premiazione si è svolta a Vienna e ha coinvolto anche la partner austriaca Laura Kitzmüller-Schütz. Il riconoscimento internazionale si aggiunge ai successi di Tobia nel settore dei video di matrimonio.

