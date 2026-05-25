Dalila Di Lazzaro | Sono scappata dal mio ex violento per salvarmi Poi sul compagno più giovane | L' amore puro esiste

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalila Di Lazzaro ha dichiarato di essere fuggita da un ex partner violento per mettersi in salvo. Ha anche affermato che l’amore puro esiste, riferendosi a un rapporto con un uomo più giovane. L’ex modella, attrice e scrittrice ha condiviso queste esperienze durante un’intervista televisiva. Nessun dettaglio aggiuntivo su circostanze o identità.

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Ex modella, scrittrice e attrice, Dalila Di Lazzaro si è raccontata a cuore aperto ai microfoni di Francesca Fialdini. Ospite di “Da noi.A ruota libera”, il programma in onda su Rai 1 la domenica pomeriggio, l'attrice nel corso dell'intervista ha ripercorso alcuni momenti della sua vita privata e. 🔗 Leggi su Today.it

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