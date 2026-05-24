Durante la trasmissione domenicale, l’attrice ha raccontato di aver lasciato la casa di famiglia per motivi di salvataggio personale. La sua testimonianza è stata condivisa nel corso di un’intervista trasmessa in diretta, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La conduttrice ha condotto l’intervista, mentre l’ospite ha parlato apertamente di quell’esperienza, senza approfondimenti aggiuntivi.

Come ogni domenica pomeriggio, Francesca Fialdini tiene compagna al pubblico di Rai 1 con Da noi. a ruota libera, la trasmissione che lascia spazio a interviste a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, tra grandi emozioni e momenti di leggerezza. Ospite della giornata del 24 maggio è stata Dalila Di Lazzaro, l’ex modella e attrice che ha vissuto grandi amori e immensi dolori, trovando sempre la forza di ricominciare. Dalila Di Lazzaro, la fuga dal marito violento. Il primo incontro con l’amore, per Dalila Di Lazzaro è stato spaventoso. Quella con il suo primo marito è stata una relazione tossica, fatta di abusi e violenze anche fisiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalila Di Lazzaro a Da noi… a ruota libera: “Sono scappata di casa per salvarmi”

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