Dalila Di Lazzaro ha annunciato pubblicamente il suo nuovo compagno, Manuel Pia, durante un’intervista a Verissimo. La coppia ha deciso di mantenere riservata la relazione per alcuni mesi, principalmente a causa delle differenze di età tra loro. Di Lazzaro ha sottolineato che il loro amore si basa anche sulla somiglianza tra i due. Pia, di professione sconosciuta, è stato presentato come il nuovo compagno dell’attrice.

Dalila Di Lazzaro aveva presentato il compagno Manuel Pia qualche mese fa a Verissimo. “All’inizio abbiamo tenuto un po’ nascosta la nostra relazione per il problema dell’età, ma l’amore non ha età”, aveva detto l’attrice. E riguardo alla differenza di età aveva aggiunto: “In realtà io sono più piccola di lui, mi rifugio in lui, mi dà una serenità globale”. La coppia aveva poi raccontato il primo incontro a un concerto di Manuel. “L’ho vista tra gli ospiti e ho chiesto di poterla incontrare, ma è finita lì. Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei”, aveva detto il musicista. “Le parole di quella canzone mi hanno... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il giovane compagno di Dalila Di Lazzaro, Manuel Pia e cosa fa nella vita: “La forza di questo nostro amore è che ci assomigliamo tantissimo”

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