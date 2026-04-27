Laboratorio di digital storytelling a Pianura con Franz Cerami

A Pianura si tiene un laboratorio di digital storytelling condotto da Franz Cerami, dedicato alle nuove generazioni del quartiere. L'iniziativa mira a far conoscere le tecniche di narrazione digitale attraverso attività pratiche e momenti di confronto. L'evento si svolge in un contesto di coinvolgimento diretto tra partecipanti e esperti, con l’obiettivo di sviluppare competenze nel campo della comunicazione visiva e digitale.

L’arte contemporanea entra nel quartiere Pianura e coinvolge direttamente le nuove generazioni. Franz Cerami, artista partenopeo di fama internazionale, avvia un laboratorio di digital storytelling con ragazze e ragazzi del territorio, chiamati a raccontare il proprio quartiere attraverso immagini e linguaggi audiovisivi. L’iniziativa rientra in “Città – Ritratto – Comunità. Per una narrazione visiva dei territori”, progetto dell’associazione CTG Turmed, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026. Il progetto è uno dei sette percorsi espositivi della seconda edizione di “Visioni contemporanee”. Un percorso partecipato tra giovani e territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudio: Bringing stories to life: digital storytelling in the English classroomWebinar gratuito per docenti di inglese in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Quando: Mercoledì 18 marzo 2026, ore 16:00 – 17:00 Dove: Online,...

Buona Pasqua 2026, il valore del tempo insieme su Digital-News e Digital-ForumIn un’epoca scandita dalla velocità dei flussi informativi e da una stagione sportiva senza pause , la Pasqua 2026 diventa una parentesi preziosa,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Non solo algoritmi: ecco perché il 21 aprile riscriviamo il futuro (a partire dai banchi di scuola). Il progetto di Save The Children; Master di II livello Comunicazione digitale in medicina; Connessioni Digitali: competenze digitali a scuola per ridurre le disuguaglianze.

Aiuto a raccontare se stessi e aiutare gli altri: un laboratorio di storytelling per adolescenti con Caro, la mano bionica diventata progetto educativoLONGARONE. Un laboratorio di storytelling per ragazze e ragazzi, pensato per aiutarli a superare la paura di esprimersi e favorire inclusione, costruzione di legami e sviluppo del pensiero narrativo: ... ildolomiti.it

Ventimiglia, la scuola primaria di Nervia ha partecipato al laboratorio Innovamenti Digital StorytellingLe classi 5A e 5B hanno vinto, tra tutte le scuole italiane che hanno preso parte, il premio per la realtà aumentata Ventimiglia. A conclusione del corso di aggiornamento Innovamenti Digital ... riviera24.it

La vela che cura: nasce in UniCa il laboratorio di velaterapia L'Università di Cagliari solca nuove rotte nel campo della salute e dell'inclusione. È stato siglato un protocollo d'intesa per l'attivazione di un laboratorio di ricerca sulla velaterapia, un progetto inn - facebook.com facebook