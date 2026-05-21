Santa Croce l’unico piccolo nel NeB | L’Europa per rigenerare il futuro

Santa Croce, piccolo centro nel nord-est dell’Italia, si rivolge all’Europa per trovare nuove opportunità di sviluppo. Il paese ha avviato un progetto volto a coinvolgere istituzioni e cittadini in iniziative di riqualificazione e crescita sostenibile. Attraverso questa collaborazione, si punta a promuovere investimenti e a migliorare i servizi locali. La strategia si basa su fondi europei destinati a progetti di innovazione e tutela del patrimonio, con l’obiettivo di rafforzare la comunità e la qualità della vita.

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SANTA CROCE Santa Croce guarda all’Europa per rigenerare il proprio futuro. Il programma di sviluppo pensato dall’amministrazione Giannoni è stato ammesso al NeB-New european Bauhaus, iniziativa politica e di finanziamento della Commissione Europea per l’attuazione di buone pratiche, costola del programma di finanziamento Horizon Europe su ricerca e innovazione. Nel NeB sono stati ammessi, per ora, solo sei enti pubblici italiani: la provincia autonoma di Bolzano, i Comuni di Genova e Torino, le regioni Toscana e Liguria e il Comune di Santa Croce, il più piccolo di tutti e ultimo ad entrare. Santa Croce diventa quindi la sesta public authority in Italia ad essere ammessa grazie al progetto dove sono state tracciate le linee guida della trasformazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santa Croce l’unico piccolo nel NeB: "L’Europa per rigenerare il futuro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un testigo directo nos revela algunos de los secretos de Garabandal Sullo stesso argomento "Santa Croce, risiko di reparti nel più totale silenzio"Sul futuro del Santa Croce, l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro ha confermato, ieri in Consiglio regionale, quanto anticipato le scorse... Santa Croce sull'Arno: omaggio alle donne impegnate nel volontariatoIn occasione della Giornata internazionale della Donna, che si celebra domenica prossima, il sindaco di Santa Croce Sull'Arno Roberto Giannoni ha... All’inizio della settimana che ci conduce alla Pentecoste, compimento della sua Pasqua nella Chiesa, Gesù ci inchioda alla verità: Adesso credete?. Forse no, o non pienamente. Crediamo a intermittenza, perché la Croce ancora ci scandalizza. La nostra C x.com Firenze, 'Giubilo francescano' nella basilica di Santa Croce: le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San FrancescoIn occasione della ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, ieri, domenica 17 maggio, Solennità dell’Ascensione, nella Basilica di ... gonews.it Santa Croce parla italianoMentre l’intero Paese aspetta con il cuore in gola la finale degli internauizonali di Roma – dove Sinner, oggi, potrebbe regalare le emozioni che mancano dal mitico 1976 di Panatta – un azzurro torna ... lanazione.it