Dal Sud si lavora con il mondo | il digitale e l’AI cambiano le regole

Un impiegato nel Sud ha denunciato di aver ricevuto una proposta di lavoro da un’azienda internazionale nel settore digitale, che richiede competenze in intelligenza artificiale. La richiesta è arrivata tramite email e prevede un contratto a distanza. La persona ha deciso di accettare, lasciando la regione. La notizia si aggiunge a un quadro di cambiamenti nel mercato del lavoro locale, dove sempre più opportunità si collegano a imprese esterne e tecnologie avanzate.

Da sempre, a chi voleva costruirsi una carriera nel Sud è stata prospettata soprattutto una via: trasferirsi altrove. Negli ultimi anni, però, la diffusione del lavoro digitale e, più di recente, dell’intelligenza artificiale hanno modificato i termini della questione.Una parte crescente delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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