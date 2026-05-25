Dal Sud si lavora con il mondo | il digitale e l’AI cambiano le regole

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un impiegato nel Sud ha denunciato di aver ricevuto una proposta di lavoro da un’azienda internazionale nel settore digitale, che richiede competenze in intelligenza artificiale. La richiesta è arrivata tramite email e prevede un contratto a distanza. La persona ha deciso di accettare, lasciando la regione. La notizia si aggiunge a un quadro di cambiamenti nel mercato del lavoro locale, dove sempre più opportunità si collegano a imprese esterne e tecnologie avanzate.

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Da sempre, a chi voleva costruirsi una carriera nel Sud è stata prospettata soprattutto una via: trasferirsi altrove. Negli ultimi anni, però, la diffusione del lavoro digitale e, più di recente, dell’intelligenza artificiale hanno modificato i termini della questione.Una parte crescente delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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