Permessi ZTL Volpi | Ai cittadini non si cambiano le regole a partita in corso

Il Comune ha inviato comunicazioni a molti residenti nelle zone esterne alla ZTL chiedendo loro di pagare 6 euro all'anno per ogni permesso di accesso. Il dirigente del settore ha dichiarato che le regole non devono cambiare a partita in corso, sottolineando che le modifiche devono essere comunicate con anticipo. La questione riguarda chi possiede permessi nelle aree interessate.

"In questi giorni numerosi cittadini residenti nei settori esterni della ZTL stanno ricevendo comunicazioni da parte del Comune con cui viene richiesto il pagamento di 6 euro annui per ciascun permesso di accesso. Ai cittadini non si cambiano le regole a partita in corso". E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicola Volpi, che interviene sui permessi auto nella zona a trafico limitato. "La richiesta - illustra Volpi – deriva dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 283 del 25 giugno 2025, con la quale l’amministrazione ha deciso di modificare le modalità di pagamento dei permessi dei settori esterni introducendo un contributo annuale in sostituzione delle precedenti marche da bollo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

