La cooperazione tra Russia e Corea del Nord si estende oltre il settore militare, coinvolgendo anche scambi di risorse energetiche come petrolio e gas. Negli ultimi mesi sono stati segnalati accordi e transazioni commerciali tra i due paesi, con dettagli che non sono stati divulgati pubblicamente. Le attività riguardano sia l'esportazione di combustibili fossili che possibili investimenti nel settore energetico, ampliando così le relazioni economiche tra le nazioni coinvolte.

Non solo armi, munizioni e soldati. La collaborazione tra Russia e Corea del Nord continua ad allargarsi ben oltre il terreno militare e diplomatico. Nelle ultime settimane, infatti, Mosca ha avviato una nuova campagna di esplorazione energetica nelle acque al largo della costa orientale nordcoreana, un'iniziativa che potrebbe aprire un nuovo capitolo nei rapporti sempre più stretti tra Vladimir Putin e Kim Jong Un. L'obiettivo dei due leader? Verificare la presenza di riserve di petrolio e soprattutto di gas naturale nei fondali del Mar del Giappone, un'area che da decenni attira l'interesse di geologi ma che finora non ha mai prodotto scoperte tali da cambiare il destino energetico di Pyongyang. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal petrolio al gas: quegli strani affari tra Putin e Kim

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