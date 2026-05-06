Negli ultimi tempi si sono intensificate le evidenze di una presenza cinese nei territori occupati dalla Russia in Ucraina, in particolare nel Donbass e in Crimea. Questa presenza si manifesta attraverso rapporti economici e tecnologie che sembrano aver assunto un ruolo stabile nella gestione di queste aree. La collaborazione tra le due potenze si fa sempre più visibile e sembra aver assunto un carattere strutturale nel quadro della nuova realtà in evoluzione in quelle regioni.

La presenza cinese nei territori occupati dalla Russia in Ucraina è sempre più evidente e visibile. Anzi: sembrerebbe ormai esser diventato un elemento strutturale della nuova realtà economica e tecnologica costruita da Mosca. Secondo alcune inchieste, infatti, il Dragone si sarebbe lanciato in un’espansione silenziosa in Donbass e Crimea, così da consentire a Vladimir Putin di consolidare il controllo politico e militare nelle due regioni strategiche. Ecco che cosa sta succedendo. La presenza cinese in Ucraina. Secondo un’inchiesta della East Human Rights Group, la sopravvivenza delle città ucraine occupate, e situate in Donbass e Crimea, dipende ormai in larga misura da tecnologia e capitali cinesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le mani della Cina su Donbass e Crimea: gli strani affari tra Putin e Xi

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