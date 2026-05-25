Dal ministero 5 milioni per la mobilità sostenibile il Pd | Senza Cesena capoluogo non sarebbe stato possibile

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha assegnato 5 milioni di euro per la mobilità sostenibile, destinati a Cesena. La cifra è stata ottenuta grazie allo status di città co-capoluogo. Il Partito Democratico locale ha commentato con soddisfazione questa assegnazione, sottolineando che senza il riconoscimento di Cesena come capoluogo, tali risorse non sarebbero state disponibili. La notizia è stata accolta come un risultato importante per lo sviluppo di progetti di mobilità ecologica nella città.

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“L’arrivo di 5 milioni per la mobilità sostenibile a Cesena ottenuti in quanto città co-capoluogo è una notizia che riempie di soddisfazione il Partito Democratico di Cesena. L’ufficialità delle risorse dal ministero dell’Ambiente all’interno del ‘Programma integrato di interventi sulla mobilità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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