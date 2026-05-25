Dal ministero 5 milioni per la mobilità sostenibile il Pd | Senza Cesena capoluogo non sarebbe stato possibile

Notizia in breve

Il governo ha assegnato 5 milioni di euro per la mobilità sostenibile, destinati a Cesena. La cifra è stata ottenuta grazie allo status di città co-capoluogo. Il Partito Democratico locale ha commentato con soddisfazione questa assegnazione, sottolineando che senza il riconoscimento di Cesena come capoluogo, tali risorse non sarebbero state disponibili. La notizia è stata accolta come un risultato importante per lo sviluppo di progetti di mobilità ecologica nella città.