Viabilità e mobilità sostenibile Arrivano altri 5 milioni dal Ministero Al centro il trasporto pubblico

Il Ministero dell’Ambiente ha stanziato altri 5 milioni di euro destinati a progetti di mobilità sostenibile e miglioramento della viabilità nella città di Lucca. I fondi devono essere utilizzati entro il 2028 e sono focalizzati principalmente sul trasporto pubblico. Questi finanziamenti si aggiungono a risorse già assegnate, con l’obiettivo di promuovere soluzioni più sostenibili per gli spostamenti urbani.

Vivibilità e mobilità sostenibile, a Lucca arrivano altri 5 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente per progetti da realizzare entro il 2028. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro dal (MASE) nell’ambito del Programma integrato di interventi sulla Mobilità sostenibile e la vivibilità urbana. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di importanti progetti e interventi strategici sul territorio comunale, una delle priorità dell’attuale amministrazione. I fondi, che dovranno essere impegnati entro il 2028, consentiranno di avviare un pacchetto articolato di azioni che sarà definito nel dettaglio dagli uffici competenti nelle prossime settimane, in coerenza con le linee di intervento previste dal programma nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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