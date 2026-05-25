Michelle Hunziker, prossima ai 50 anni, ha partecipato a un evento a Milano per presentare le novità del suo brand di cosmetici e integratori, Goovi, ora di proprietà del Gruppo Sodalis. La showgirl ha dichiarato di sentirsi bene perché si prende cura di sé ogni giorno, senza ricorrere a “miracoli”. La sua routine include pratiche come il karate e una dieta a base di insalata cruda prima dei pasti.

M i sento bene perché mi curo ogni giorno ». Non ci sono “miracoli” dietro la forma smagliante di Michelle Hunziker, 49 anni, (50 il prossimo gennaio 2027), che incontriamo a Milano alla presentazone delle novità del suo beauty & wellness brand Goovi, acquisito dal Gruppo Sodalis. «La bellezza richiede impegno, soprattutto con il passare degli anni », ammette. E il suo, di impegno, include due voci imprescindibili: movimento e regime alimentare perfettamente bilanciato. Oltre – naturalmente – ai suoi cosmetici, piccoli boost d’amore verso se stessa. Michelle Hunziker: «Mia mamma Ineke mi ha insegnato chi diventare» X Michelle Hunziker, pochi segreti, molta disciplina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal karate all'insalata a crudo prima dei pasti, ai suoi cosmetici e integratori Goovi: i pilastri della forma smagliante di Michelle Hunziker. A quasi 50 anni (e non vederli)

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