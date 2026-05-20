Michelle Hunziker svela come essere belle alla soglia dei 50 anni | Attività fisica antiossidanti e collagene
Michelle Hunziker ha condiviso alcuni dei suoi metodi per mantenersi in forma e apparire fresca a quasi 50 anni, parlando di attività fisica, uso di antiossidanti e collagene. Ha inoltre affermato che, secondo lei, il segreto più efficace per sentirsi belli e felici è innamorarsi della vita stessa. La showgirl ha spiegato che queste pratiche e un atteggiamento positivo le aiutano a sentirsi bene con sé stessa e a trasmettere energia.
Michelle Hunziker svela i suoi segreti di bellezza, ma confida anche di essere convinta che il modo più immediato per essere radiosi sia innamorarsi della vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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