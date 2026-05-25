Dal Giro d’Italia al tour di Andrea Devicenzi | a ChorusLife una giornata dedicata al ciclismo

Una giornata dedicata al ciclismo si è svolta presso ChorusLife, con il Giro d’Italia trasmesso su maxischermo, un mini circuito per bambini, e il racconto del ciclismo femminile. Sono state presentate anche le ciclostoriche e l’arrivo di Andrea Devicenzi, atleta paralimpico impegnato in un tour benefico attraverso l’Italia.

Il Giro d’Italia sul maxischermo, un mini circuito per bambini, il racconto del ciclismo femminile, le ciclostoriche e l’arrivo di Andrea Devicenzi, atleta paralimpico impegnato in un tour benefico attraverso l’Italia. Mercoledì 27 maggio ChorusLife ospiterà in Piazza del Sagittario una giornata interamente dedicata alla bicicletta, pensata per appassionati, famiglie e curiosi, tra sport, partecipazione, cultura ciclistica e solidarietà. Il momento centrale sarà l’arrivo a Bergamo di Devicenzi, all’interno di un programma che prenderà il via già dalle 14.30 con un mini circuito bike per bambini, realizzato con il supporto di Vittoria e con la presenza di istruttori esperti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrea Devicenzi, protagonista del Tour in bici alla scoperta dei 4 elementi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bergamo, il 27 maggio a ChorusLife una giornata dedicata al ciclismo

Dagli allenamenti a Terni al World Tour di ciclismo: Francesco Busatto parte dalla ‘Conca’ verso le Ardenne e il Giro d’ItaliaUn ciclista professionista, noto per aver partecipato alle principali gare del circuito UCI World Tour, sta allenandosi da settimane tra le strade di...

Temi più discussi: Giro d’Italia. Domenica 24 maggio torna a Milano: tutte le informazioni per vivere pienamente l’arrivo della 15esima tappa; 109° Giro d'Italia, 15^ Tappa VOGHERA-Milano; Il Giro d'Italia passa da Baveno venerdì 22 maggio 2026.; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 17: Percorso, orari, altimetria 27 maggio, dove vedere | Ciclismo.

Giro d Italia 2026: Jonas Vingegaard sulla neutralizzazione esposta dal gruppo e dalla sua leadership. Leggi come i corridori hanno chiesto interventi per la sicurezza del circuito di Milano e l’importanza della gestione della giuria. Scopri i dettagli e… x.com

Dal Giro d’Italia al tour di Andrea Devicenzi: a ChorusLife una giornata dedicata al ciclismoMercoledì 27 maggio lo smart district ospita l’arrivo dell’atleta paralimpico impegnato nel tour benefico Alla scoperta dei 4 Elementi. In programma anche la proiezione sul maxischermo della tappa ... bergamonews.it

Dal rosso Valentino a Voghera, al rosa della corsa d’Italia che tinge le strade di MilanoQuindicesima tappa del Giro d’Italia: dalla città natale dello stilista, scomparso lo scorso gennaio, alla capitale italiana della moda e dello stile ... rtl.it