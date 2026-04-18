Dagli allenamenti a Terni al World Tour di ciclismo | Francesco Busatto parte dalla ‘Conca’ verso le Ardenne e il Giro d’Italia

Un ciclista professionista, noto per aver partecipato alle principali gare del circuito UCI World Tour, sta allenandosi da settimane tra le strade di Terni e della provincia. Recentemente ha iniziato un percorso di preparazione che lo porterà a competere nelle Ardenne e nel Giro d’Italia. La sua attività si svolge principalmente nelle zone vicino alla città, con allenamenti intensivi finalizzati alle prossime competizioni di alto livello.