Dagli allenamenti a Terni al World Tour di ciclismo | Francesco Busatto parte dalla ‘Conca’ verso le Ardenne e il Giro d’Italia
Un ciclista professionista, noto per aver partecipato alle principali gare del circuito UCI World Tour, sta allenandosi da settimane tra le strade di Terni e della provincia. Recentemente ha iniziato un percorso di preparazione che lo porterà a competere nelle Ardenne e nel Giro d’Italia. La sua attività si svolge principalmente nelle zone vicino alla città, con allenamenti intensivi finalizzati alle prossime competizioni di alto livello.
Da diverse settimane pedala per le strade di Terni e provincia un ciclista professionista tra i protagonisti delle principali gare del World Tour UCI. Si tratta di Francesco Busatto, classe 2002, tra i giovani più interessanti del panorama ciclistico italiano. Busatto ‘sfreccia’ postando video.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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