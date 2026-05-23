Bergamo il 27 maggio a ChorusLife una giornata dedicata al ciclismo
Il 27 maggio a ChorusLife si svolge una giornata dedicata al ciclismo. L’evento include un circuito per bambini, la trasmissione in diretta della tappa del Giro d’Italia su un maxischermo e la presentazione di un libro intitolato «Donne che amano la bicicletta». Inoltre, si terrà l’arrivo del tour benefico condotto da un ciclista professionista. La manifestazione si svolge in diversi spazi del centro.
L’APPUNTAMENTO. Un circuito per bambini, la tappa del Giro d’Italia sul maxischermo, la presentazione del libro «Donne che amano la bicicletta» e soprattutto l'arrivo del tour benefico di Andrea Devincenzi. Mercoledì 27 maggio a ChorusLife una giornata interamente dedicata al mondo della bicicletta, con diverse iniziative in programma. Il Giro d’Italia sul maxischermo, un circuito dedicato ai bambini, il racconto del ciclismo femminile, le ciclostoriche e soprattutto l’arrivo di Andrea Devincenzi, atleta paralimpico impegnato in un tour benefico in giro per l’Italia. Il programma scatterà alle 14.30, con l’apertura del circuito dedicato ai bambini realizzato con il supporto di Vittoria, con la presenza di istruttori esperti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Marilyn Manson Live ChorusLife Arena Bergamo
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