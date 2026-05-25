Dal debutto tedesco all’arrivo in Italia

Un’azienda tedesca nel settore dei materiali da costruzione, attiva da 100 anni, ha annunciato il suo ingresso in Italia. La società, specializzata in sistemi per edilizia leggera sostenibile, si prepara a espandere la propria presenza nel mercato italiano. Con questa mossa, punta a rafforzare la propria rete e a offrire soluzioni innovative nel settore edilizio. La sua storia, iniziata in Germania, prosegue con investimenti e progetti nel nostro Paese.

QUELLA di Knauf è una storia lunga 100 anni, che guarda al futuro. Oggi è uno dei principali gruppi internazionali nel settore dei materiali da costruzione e dei sistemi per l’edilizia leggera sostenibile. Fondato negli anni Trenta in Germania, il gruppo è oggi una multinazionale presente in oltre 90 Paesi, con più di 300 stabilimenti produttivi e circa 80 impianti di lavorazione delle materie prime distribuiti a livello globale. Ha consolidato una posizione di riferimento nel mercato delle costruzioni a secco, grazie a un approccio fondato su innovazione tecnologica, qualità dei sistemi, sicurezza e sostenibilità ambientale. Affianca progettisti, imprese e clienti offrendo soluzioni complete che uniscono performance certificate e visione orientata al futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Fullkrug, buona la prima. Entusiasmo e sportellate, proprio come piace ad Allegri

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