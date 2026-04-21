Le previsioni meteorologiche in Italia indicano un cambiamento nelle condizioni del tempo. Dopo giorni di maltempo e instabilità tra le regioni centrali e meridionali, l’alta pressione si sta avvicinando, portando con sé un miglioramento generale. Nei prossimi giorni si prevede un aumento delle giornate soleggiate su tutta la penisola, con un clima più stabile e temperature in rialzo. La situazione attuale mostra un passaggio graduale da condizioni di maltempo a un clima più sereno.

Roma - Residua instabilità tra Centro e Sud, ma l’alta pressione è pronta a riportare condizioni stabili e temperature in aumento nel corso dei prossimi giorni L’Italia si prepara a una fase di graduale miglioramento meteo, dopo giorni caratterizzati da instabilità diffusa, soprattutto al Centro-Sud. Le correnti più fresche lasceranno progressivamente spazio a un campo di alta pressione, destinato a riportare sole e temperature in aumento su gran parte del territorio. Nella giornata di mercoledì 22 aprile, il Nord vedrà gli ultimi rovesci concentrati al mattino tra Nordovest, Alpi Marittime e Liguria, in rapido esaurimento. Sul resto delle regioni il cielo sarà da parzialmente a poco nuvoloso, con temperature in calo e massime comprese tra 16 e 19 gradi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, svolta in arrivo: dal maltempo al sole su tutta Penisola

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