Il budget del Perugia per la prossima stagione sarà significativamente ridotto, quasi dimezzato rispetto all’anno precedente. La società sta attualmente valutando l’ingaggio di nuovi rinforzi, anche se le trattative con alcuni nomi di spicco sembrano essere in stand by. Per ora, non ci sono novità ufficiali riguardo a possibili arrivi o rinvii, mentre la riduzione del budget rappresenta una delle principali preoccupazioni in vista dell’imminente campionato.

Era nell’aria, adesso è di fatto una certezza: il budget del Perugia per la prossima stagione sarà quasi dimezzato rispetto all’ultima stagione a meno di rinforzi che la società sta cercando. Pare che alcuni sondaggi già ci sarebbero: alcuni imprenditori avrebbero manifestato interesse e potrebbero valutare la possibilità di prendere parte delle quote della società ad oggi di Javier Faroni. Ma allo stato attuale la società fa i conti con una situazione diversa rispetto a un anno fa. Ieri il dg Borras, di ritorno dall’estero ha incontrato prima Giovanni Tedesco e nel primo pomeriggio Riccardo Gaucci. L’incontro lo avrebbe chiesto Tedesco, ma alla fine del faccia a faccia con il direttore generale Borras la questione non è stata risolta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, il budget si riduce: rinforzi in arrivo? Tedesco e Gaucci per ora restano in stand by

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