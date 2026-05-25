Progetto "Scienza Under 18" all’Istituto Comprensivo Benedetti Michelangeli. Dal Castello Sforzesco ricostruito dagli alunni più piccoli con l’annessa storia sui gatti sforzeschi, alla realizzazione del gioco. Una grande partecipazione di genitori sia a Zibido che a Lacchiarella. L’iniziativa, dedicata all’ educazione scientifica, ha l’obiettivo di rendere lo studio delle scienze più coinvolgente attraverso attività pratiche e la partecipazione attiva degli studenti. Cuore dell’evento è stata la presentazione degli exhibit, momenti nei quali gli alunni hanno illustrato esperimenti e percorsi scientifici ai visitatori. La manifestazione si è svolta dalle 9 alle 13 e ha coinvolto gran parte degli studenti dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Castello al gioco: è la Scienza under 18

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