Dai mobili agli sport nella natura | i fratelli Rosai rilanciano gli spazi di famiglia

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato, i tre fratelli Rosai hanno aperto un centro dedicato alle attrezzature per l’outdoor nel vecchio mobilificio di famiglia. La cerimonia ha visto la presenza del sindaco e della giunta. Gli spazi, rinnovati, sono ora destinati a promuovere attività all’aperto e sport nella natura. I lavori di ristrutturazione sono stati completati di recente. La famiglia ha trasformato un edificio storico in un punto vendita specializzato.

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Per Silvia, Luca e Paolo Rosai, tre giovani del comune di Bibbiena, i sogni sono diventati realtà. Lo scorso sabato hanno inaugurato, alla presenza del sindaco e della giunta, un nuovo centro dedicato ad attrezzature specializzate per l’outdoor nel vecchio mobilificio dei nonni. Dopo un iniziale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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