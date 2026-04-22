In Puglia tre fratelli rilanciano l’antica masseria di famiglia | vino naturale agricoltura rigenerativa olio e pasta

In Puglia, tre fratelli hanno deciso di rilanciare un’antica masseria di famiglia, mantenendo vivo il patrimonio agricolo locale. La proprietà, situata nell’agro gioiese, si distingue per tre livelli, un’imponente scalinata e un portale in stile modanato. Nonostante le generazioni passate ne siano stati proprietari, la masseria non è mai stata utilizzata come residenza. Oggi, i fratelli si dedicano alla produzione di vino naturale, olio, pasta e pratiche di agricoltura rigenerativa.

Si resta un po’ meravigliati, nell’apprendere che i signori che nei secoli sono stati proprietari di una delle più belle masserie dell’agro gioiese — tre livelli, un’imponente scalinata e un portale modanato — non ne hanno effettivamente mai fatto la propria residenza. Qui, nelle campagne tra.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Uzbekistan: 12 accordi CREA per l’agricoltura rigenerativaNel corso di una missione ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, il CREA ha firmato dodici accordi di cooperazione con centri di ricerca uzbeki... Leggi anche: Barilla triplica fotovoltaico e punta su agricoltura rigenerativa Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: In Puglia tre fratelli rilanciano l’antica masseria di famiglia: vino naturale, agricoltura rigenerativa, olio e pasta; Tutta la dolcezza della cozza tarantina e il ristorante dei fratelli Pesce; Dalla Puglia a San Siro e ritorno, a Corato una via intitolata ad Aldo Maldera: ex di Milan e Roma; Puglia, Fratelli d’Italia attacca Decaro: Cento giorni, zero risultati. In Puglia tre fratelli rilanciano l’antica masseria di famiglia: vino naturale, agricoltura rigenerativa, olio e pastaNelle campagne tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, i fratelli Summo rigenerano la settecentesca Masseria Gigante. Col recupero di antichi vigneti, l’aggiornamento di pratiche agricole sosteni ... baritoday.it La Regione Puglia conferma e rafforza il proprio impegno nella tutela ambientale, mettendo a segno nuove azioni concrete e destinandovi nuovi fondi, attraverso due nuovi avvisi pubblici. Novità che ieri, in occasione della 56^ Giornata mondiale della Ter - facebook.com facebook Ancora maltempo in Puglia, allerta gialla per vento forte: in arrivo il 23 aprile raffiche e burrasche - News x.com