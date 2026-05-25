Dai gol del Cagliari al rigore Roma disastro Var | la moviola
Nell’ultima giornata di Serie A si sono verificati diversi episodi controversi riguardanti il VAR. Il Milan ha protestato contro due gol del Cagliari, mentre un rigore assegnato alla Roma ha suscitato polemiche. Durante la partita, un rosso a un giocatore del Genoa ha portato il tecnico a qualificarsi per la Champions League. Gli arbitri Maresca e Gariglio sono stati criticati per alcune decisioni, mentre il sistema VAR ha mostrato diverse criticità.
Proteste del Milan sulle reti dei sardi. Gasperini in Champions col rosso a Valentini. Malissimo Maresca e Gariglio L’ultima giornata di Serie A non è stata esente da casi da moviola e lamentele dei calciatori. Tanti episodi hanno condizionato la corsa Champions, con il Milan battuto in casa dal Cagliari. Protesta Maignan sui due gol rossoblu, ma il tocco di braccio di Obert prima del corner del pareggio non è punibile, mentre Borrelli non sembra toccare con la mano prima della rete decisiva di Rodriguez. Il primo gol del Cagliari contro il Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it Rischia Dossena su Fullkrug nel recupero, ma per Guida è un semplice contatto di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
CAGLIARI-JUVENTUS: RIGORE O FALLO IN ATTACCO GLI EPISODI SALIENTI ALLA MOVIOLA
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