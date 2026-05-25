Dai gol del Cagliari al rigore Roma disastro Var | la moviola

Notizia in breve

Nell’ultima giornata di Serie A si sono verificati diversi episodi controversi riguardanti il VAR. Il Milan ha protestato contro due gol del Cagliari, mentre un rigore assegnato alla Roma ha suscitato polemiche. Durante la partita, un rosso a un giocatore del Genoa ha portato il tecnico a qualificarsi per la Champions League. Gli arbitri Maresca e Gariglio sono stati criticati per alcune decisioni, mentre il sistema VAR ha mostrato diverse criticità.