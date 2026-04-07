Serie A Tonolini a Open VAR | Gol Bremer regolare corretto assegnare il rigore al Cagliari Sul fallo di mano di Nuno Tavares… La spiegazione degli episodi da moviola
Durante la 31ª giornata di Serie A, gli episodi da moviola sono stati analizzati dall’arbitro Tonolini durante la trasmissione Open VAR. Sono stati confermati il gol di Bremer, giudicato regolare, e il rigore assegnato al Cagliari. Inoltre, è stata spiegata la decisione riguardo al fallo di mano di Nuno Tavares, con tutte le valutazioni ufficiali degli arbitri sui momenti più discussi delle partite appena concluse.
Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Serie A, Tonolini a Open VAR: «Gol Bremer regolare, corretto assegnare il rigore al Cagliari. Sul fallo di mano di Nuno Tavares.». La spiegazione degli episodi da moviola Bologna formato Europa, Aston Villa avvisato: DNA Italiano, i segreti in campo e mosse future sul mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Moviola Milan Inter, Tonolini a Open VAR spegne le polemiche: «Rigore Ricci? Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Sul gol annullato ai nerazzurri…»Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico...
Moviola Cagliari Juve, Tonolini a Open VAR: «Il rigore revocato ai bianconeri? Decisione giusta. Vi spiego il perché»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...
Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it
Juve-Genoa 2-0, gol e highlights: segnano Bremer e McKennie, Di Gregorio para un rigoreLeggi su Sky Sport l'articolo Juve-Genoa 2-0, gol e highlights: segnano Bremer e McKennie, Di Gregorio para un rigore ... sport.sky.it