Serie A Tonolini a Open VAR | Gol Bremer regolare corretto assegnare il rigore al Cagliari Sul fallo di mano di Nuno Tavares… La spiegazione degli episodi da moviola

Durante la 31ª giornata di Serie A, gli episodi da moviola sono stati analizzati dall’arbitro Tonolini durante la trasmissione Open VAR. Sono stati confermati il gol di Bremer, giudicato regolare, e il rigore assegnato al Cagliari. Inoltre, è stata spiegata la decisione riguardo al fallo di mano di Nuno Tavares, con tutte le valutazioni ufficiali degli arbitri sui momenti più discussi delle partite appena concluse.