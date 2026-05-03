Moviola Bologna Cagliari gol annullato a Deiola dal VAR | l’episodio dubbio del match

Durante la partita tra Bologna e Cagliari, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526, si è verificato un episodio controverso al 65° minuto. L’arbitro ha annullato un gol realizzato dall’attaccante dei sardi dopo aver consultato il VAR. L’azione è stata soggetta a revisione per un presunto fallo in attacco, ma la decisione ha suscitato discussioni tra i presenti e sui mezzi di informazione.

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