Dai formaggi in tubetto ai dolci dei Papi | la scommessa da 148 milioni del signor Biffi

Formec Biffi ha annunciato un investimento da 148 milioni di euro per sviluppare una nuova linea di prodotti, tra cui formaggi in tubetto e dolci ispirati alle ricette dei Papi. L’azienda, nota per aver iniziato con la produzione di maionese, mira a espandere la propria presenza nel settore dolciario, puntando a conquistare anche le pasticcerie più importanti del paese. I fondi saranno destinati alla ricerca, alla produzione e al marketing dei nuovi prodotti.

Partire dalla maionese per conquistare una delle pasticcerie più famose d'Italia. Formec Biffi ha sempre puntato in alto, anticipando e intercettando i gusti della clientela, ma anche conservando la storia ereditata. E tutto questo grazie a Pietro Casella che a 90 anni continua a pensare al. 🔗 Leggi su Today.it

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