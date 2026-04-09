Poche ore prima dell’annuncio di un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, trader e investitori hanno effettuato una scommessa di circa 950 milioni di dollari sul calo dei prezzi del petrolio. La mossa arriva in un momento di tensioni geopolitiche e incertezza sui mercati energetici. La decisione di puntare sulla diminuzione del prezzo si è verificata in un contesto di nervosismo globale e di attese per sviluppi diplomatici.

Gli investitori hanno scommesso circa 950 milioni di dollari sul calo dei prezzi del petrolio poche ore prima che Stati Uniti e Iran annunciassero un cessate il fuoco. Come riporta la Reuters si tratta dell'ultima grande scommessa sulla direzione della materia prima più scambiata al mondo in vista di un importante annuncio politico del presidente Donald Trump. Secondo i dati della London Stock Exchange Group martedì, alle 17:45 ora italiana, gli investitori hanno venduto complessivamente 8.600 lotti di futures sul petrolio Brent e sul greggio statunitense. Martedì, intorno alle 20:30, Trump ha fatto marcia indietro dalla minaccia di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio, la maxi scommessa dei trader (da 950 milioni di dollari) sul calo del prezzo poche ore prima del cessate il fuoco

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