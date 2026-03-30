Terme dei papi ricorso da 36 milioni di euro inammissibile per il Tar | Competente il giudice ordinario

Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalle Terme dei Papi contro il Comune di Viterbo, relativo a una richiesta di 36 milioni di euro. La decisione si basa sulla competenza del giudice ordinario, che dovrà occuparsi della controversia. La vicenda riguarda una disputa tra l’azienda termale e l’amministrazione comunale sulla questione finanziaria.

Contenzioso tra le Terme dei Papi e il Comune di Viterbo: il Tar dichiara inammissibile il ricorso dello stabilimento per difetto di giurisdizione. L'azienda di strada Bagni chiedeva che venisse accertato l'inadempimento di palazzo dei Priori rispetto agli obblighi di fornitura idrica e la condanna a un risarcimento danni multimilionario da 36 milioni di euro, ma i giudici hanno stabilito che la questione non riguarda il Tribunale amministrativo. Il cuore della vicenda affonda le radici negli accordi del 1986 e nei successivi addenda del 1990, che regolano il rapporto tra l'amministrazione e la società di gestione. Il... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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