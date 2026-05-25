Le compagnie di assicurazione e le banche stanno utilizzando l’intelligenza artificiale per semplificare la gestione dei documenti, dai contratti ai sinistri. Ora, i processi di analisi e verifica avvengono attraverso sistemi digitali avanzati, che rendono più rapido e preciso l’iter burocratico. Questa tecnologia permette di creare documenti “smart”, facilmente accessibili e modificabili, riducendo i tempi di elaborazione e i rischi di errore. Le innovazioni si concentrano su strumenti digitali che migliorano la gestione documentale senza coinvolgere l’interfaccia utente, come app o servizi online.

NON C’È SOLTANTO l’app sullo smartphone o il conto corrente online. La vera innovazione digitale delle banche e delle assicurazioni passa anche da un terreno meno visibile ma decisivo: i documenti. Contratti, polizze, estratti conto o denunce di un sinistro: è in questo campo che lavora Datlas Group, azienda italiana con oltre 60 milioni di euro di fatturato, più di 200 grandi clienti e il sostegno del fondo di private equity KYIP Capital. Alla guida del gruppo c’è Marco Bragadin, ex ceo di Ing Bank Italia, chiamato a spingere una nuova fase di crescita in un settore in cui l’ intelligenza artificiale promette di cambiare in profondità i processi operativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dai contratti ai sinistri: con l’AI documenti smart

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