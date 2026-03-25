dai libri ai documenti antichi studenti alla scoperta del mito negli archivi

Gli studenti del liceo Politi hanno partecipato a un progetto che li ha portati all’interno dell’Archivio di Stato, dove hanno avuto l’opportunità di consultare libri, pergameni e manoscritti antichi. L’obiettivo era avvicinare i giovani alla storia come esperienza concreta, attraverso un percorso che ha permesso di esplorare le radici e i miti del territorio.

Progetto tra liceo Politi e Inner Wheel: una mattinata all’Archivio di Stato per trasformare la memoria in esperienza viva La storia non come materia da studiare, ma come esperienza da vivere. È questo il senso del progetto che ha portato gli studenti del liceo Politi dentro l’Archivio di Stato, a contatto diretto con pergamene e manoscritti, per riscoprire il mito e le radici del territorio. Protagonisti della mattinata, svoltasi martedì 17 marzo, sono stati gli alunni delle classi quarta A SU e quarta D LES, accompagnati dai docenti. Un percorso reso possibile anche grazie al contributo della professoressa Marcella Riccobono, vicepresidente dell’Inner Wheel Club di Agrigento, che ha curato il collegamento tra scuola e associazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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