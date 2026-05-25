La Dacia Duster presenta nuove motorizzazioni, tra cui varianti mild hybrid, hybrid, bifuel e trifuel, quest’ultima combinando tecnologia ibrida con benzina e GPL. La gamma si arricchisce anche di versioni con trazione 4×4, pensate per l’off-road. La vettura mantiene un profilo versatile, adatto sia all’asfalto che a terreni più impegnativi, con motorizzazioni che coprono diverse esigenze di alimentazione.

Mild hybrid, hybrid, bifuel e addirittura “ trifuel ”, ossia l’abbinamento della tecnologia ibrida alla propulsione a benzina e GPL (Hyibrd-G 150 con fino a 1.500 di autonomia): sono le alimentazioni che Dacia propone sulla terza generazione della Duster, la cui gamma di quattro motori è interamente conforme alla normativa EU6e bis. “La piattaforma CMF-B è una risorsa fondamentale per lo sviluppo della nostra gamma, ora e in futuro”, spiega Patrice Levy Bencheton, direttore della Performance di prodotto del marchio. Che aggiunge: “Dà prova di tutto il suo potenziale sulla Duster, un veicolo dotato di nuove unità elettrificate che vantano il miglior livello di efficienza e in cui tutte le prestazioni registrano significativi progressi, ma che mantiene tutta l’attrattività e l’accessibilità che ne hanno decretato il successo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia Duster sfida asfalto e offroad con motori ibridi e anima da 4×4

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2026 Dacia Duster 4x4 Extreme Off-Road Driving

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