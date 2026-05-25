La Dacia Duster ha subito un restyling che introduce un design più moderno e attraente. La vettura mantiene le caratteristiche di funzionalità e robustezza, con un prezzo competitivo. Secondo il costruttore, si tratta del modello con il miglior rapporto qualità-prezzo nel segmento. La strategia di aggiornamento si concentra sull’aspetto estetico senza modificare significativamente le caratteristiche tecniche. La nuova versione sarà disponibile sul mercato a breve.

Funzionalità e robustezza, sempre ad un prezzo ragionevole: anzi, il migliore nel parametro “value for money”, come ripete il costruttore. Sin dalle prime anticipazioni, la terza generazione di Dacia Duster si è fatta apprezzare per il design degli esterni ancora più convincente e accattivante grazie a “volumi puri e linee tese”. Sempre essenziale, ma anche sempre meno spartano, il modello esibisce anche la nuova e moderna firma luminosa a “Y”. L'obiettivo delle matite del centro stile Dacia è stato fin dall'inizio quello di delineare “proporzioni pulite e solide, senza ricorrere ad artifici stilistici superflui”. Rimanendo in tema... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia Duster cambia pelle, puntando su uno stile moderno e accattivante

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